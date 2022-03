La historia de Tonya: de preparar una barbacoa a casi morir por un error accidental de su marido

Tonya, vecina de Atlanta (Georgia, EEUU) fue trasladada de inmediato al hospital, pero sus quemaduras eran tan graves que le indujeron un coma durante dos meses . En este intervalo de tiempo, los médicos le practicaron extensas cirugias reparadoras, incluido un injerto de piel en toda la cara, según publica ' The Sun '.

El hospital en el que se ingresaba Tonya le proporcionó algo más de dos millones de euros para afrontar el coste de sus cirugías, pero no pudo abonar más , y la mujer carecía de seguro. No obstante, para su fortuna, el personal médico solicitó asistencia estatal y logró asegurarle su financiación adicional. En total, las cirugías han costado más de 2,4 millones, pero el proceso solo va por la mitad.

"Estabamos preparando una barbacoa una semana antes de la Navidad de 2018. Se hizo tarde, por lo que decidí entrar y buscar la carne para hacer la cena. Cuando volví a salir, me acerqué para poner la carne en la parrilla. Mi esposo todavía estaba encendiendo el fuego, no me di cuenta. Entonces, los chorros del encendedor impactaron en mi pelo, mis brazos y mi ropa. Y todo se prendió como fósforo", ha señalado Tonya recientemente respecto al trágico suceso.