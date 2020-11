La transmisión del coronavirus en los hogares es el doble de lo que se pensaba: cómo evitarla

No se deben compartir vasos, tazas, tenedores u otros cubiertos o platos para comer. Tampoco toallas ni ropa de cama con otras personas en el hogar. Al lavar la ropa, no sacudas la ropa sucia de la persona enferma para minimizar la posibilidad de que el virus se propague por el aire. Si usas guantes reutilizables, esos guantes deben dedicarse a la limpieza y desinfección de superficies con covid-19 y no deben usarse para otros fines domésticos. Lávate las manos inmediatamente después de quitarte los guantes», aconsejan los CDC. Dedica un bote de basura forrado para cualquier pañuelo de papel u otro papel o productos desechables utilizados por una persona enferma.