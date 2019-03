Una tripulación de Air Europa, tiroteada a su llegada a Caracas desde Madrid

La tripulación de Air Europa ha sufrido un intento de atraco a las puertas del hotel de Caracas en el que se iban a alojar tras volar desde Madrid. La seguridad del lugar ha respondido a los delincuentes con disparos. El incidente, que no ha dejado heridos, ha provocado un plante de los pilotos y los auxiliares, que han decidido no volver a volar allí si no se les garantiza su seguridad.