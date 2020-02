Trump se burla del Óscar a 'Parásitos' por ser una película de Corea del Sur y acusa a Brad Pitt de sabihondo

Donald Trump tampoco disimuló la poca gracia que le provoca Brad Pitt en la pantalla... y fuera de ella. El presidente criticó su actuación al recoger el Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en la última película dirigida por Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood'. "Y luego tenemos a Brad Pitt. Nunca he sido un gran fan de él. Se levantó, dijo una pequeña cosa de sabelotodo. Es un sabelotodo", señaló. Unas palabras que hicieron que se ganara los abucheos de los asistentes al mitín político.