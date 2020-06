'En la habitación donde ocurrió': el libro que más teme Trump y donde Bolton desvela sus trapos sucios

Es el libro que saldrá a la luz el 23 de junio y que ha convertido a John Bolton , el halcón entre los halcones, el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ese hombre que quería invadir Venezuela, cortar lazos con Naciones Unidas y enfrentarse con Irán, en una paloma para los demócratas y los medios ahora. ‘En la habitación donde ocurrió' no es el primer libro que expone a la Casa Blanca dibujada como una casa de locos dirigida por un incompetente que sabe poco de casi todo. Trump ha intentado evitar que el libro salga a la luz y ya se ha despachado contra Bolton diciendo que era un loco que solo pretendía ir a la guerra. Pero el alto cargo que dice que lo dice es lo que le da al libro su valor.

Bolton dice algunas evidencias. La primera que Trump hace todo lo que hace para ser elegido, el resto le importa poco. Y que el Gobierno es un nido de turbulencias, incertidumbres y riesgos. John Bolton asegura que no cree que el presidente, Donald Trump, sea "apto" para ocupar el Despacho Oval, en una de sus críticas más frontales contra el mandatario y que llega en plena promoción del libro en el que repasa las sombras de sus 17 meses como asesor. "No creo que sea apto para el puesto. No creo que tenga la capacidad para realizar este trabajo", ha dicho Bolton, en el adelanto de una entrevista a la cadena ABC News en la que ha declarado que Trump carece de cualquier tipo de 'hoja de ruta' para defender los intereses del país.