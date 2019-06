Crece la tensión entre EE. UU. e Irán al conocerse que Trump aprobó ciberataques contra sistemas iraníes

Mientras 'The Washington Post' es el diario que confirma dicho ataque cibernético, por su parte 'The New York' times asegura que la ofensiva ya estaba planeada semanas atrás y suponía una repuesta al derribo del dron por un misil iraní en el Estrecho de Ormuz y las agresiones a dos cargueros americanos en dicha zona unos días antes.