Sacan a empujones a Trump de una rueda de prensa tras producirse un tiroteo cerca de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abandonado este lunes de manera repentina una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca para informar sobre la situación de la pandemia, después de que los servicios secretos le informaran de que se habían registrado disparos en las inmediaciones del recinto.



"Ha habido un tiroteo a las afueras de la Casa Blanca. Parece que ya está todo bajo control. Me gustaría agradecer a nuestros servicios secretos por su siempre muy rápido y efectivo trabajo", ha anunciado Trump.



Varios agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos han irrumpido en la rueda de prensa de Trump, quien tras recibir el mensaje con cierta sorpresa, ha mirado a los periodistas allí congregados, dejando a continuación el lugar sin mediar palabra, ni ofrecer información alguna.



"Alguien ha sido llevado al hospital, pero no sé en qué condiciones. Alguien ha sido disparado por los servicios secretos, así que ya veremos que sucede", ha continuado el presidente estadounidense tras volver.



El Servicio Secreto ha confirmado en su cuenta de Twitter poco después las palabras del presidente estadounidense, ampliando información horas más tarde a través de un comunicado, en el se ha asegurado que un hombre de 51 años se ha acercado a un oficial que hacía guardia cerca de las inmediaciones de la Casa Blanca diciendo que portaba un arma.



"El sospechoso ha corrido agresivamente hacia el oficial y ha hecho el gesto de sacar un objeto de su ropa, agachándose y adoptando una posición de tirador como si fuera disparar un arma", relata el comunicado en el que también se añade como el agente ha respondido disparando y alcanzando al hombre en el torso.



El comunicado recalca que durante el incidente no corrieron peligro en ningún momento las instalaciones de la Casa Blanca, así como "ningún protegido".



Para concluir, los servicios secretos han informado que su Oficina de Responsabilidad Profesional está llevando a cabo una investigación interna sobre cómo actuó el agente, del mismo modo que se ha contactado con el Departamento de Policía Metropolitana para que realice sus propias pesquisas.



"Es lamentable que este sea el mundo, pero el mundo siempre ha sido un lugar peligroso. No es algo único. El mundo es un lugar muy peligroso y continuará siendo así durante mucho tiempo", ha dicho Trump tras volver del Despacho Oval, a donde fue trasladado antes de volver a la conferencia de prensa.