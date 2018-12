Un hombre, obligado a elegir entre salvar a su mujer, su madre o su bebé en Indonesia

En medio de una indescriptible sensación de pánico, Udin Ahok se apresuró a dirigrse al lugar donde dormía su madre, de 70 años, y su hijo, de tan solo uno. Fue entonces cuando, de pronto, vio que su esposa estaba al borde de morir ahogada. Rápidamente, logró atraparla y ponerla a salvo, pero no pudo rescatar ni a su madre ni al bebé. "No tuve tiempo de salvarlos", desvela, asolado por la tragedia. "Lo lamento muchísimo. Mi única esperanza es que se encuentren al lado de Dios", sostiene entre sollozos, en declaraciones recogidas por el diario Clarín

Embarazada de seis meses y salvada in extremis

Sulistiwati, otra habitante de Way Muli, embarazada de seis meses, fue salvada in extremis por un vecino que la vio caer al agua. "Afortunadamente él me vio y me sacó de la ola. Corrimos hacia las zonas en altura con los otros vecinos", cuenta la mujer. "Era noche cerrada. No me imaginaba que fuese capaz de correr tan rápido estando embarazada. Daba tanto miedo. Esperamos durante horas hasta que las aguas bajaron".