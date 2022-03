Una ucraniana escondida graba el sonido de los disparos golpeando el techo de su búnker

Dentro de ellos hay seres humanos aterrorizados, hacinados , vidas paralizadas, "es un terror, no sé, no he sentido tanto miedo jamás en mi vida, parece un sueño que nunca se va a acabar. Un miedo horrible a dormirte, porque piensas que si te duermes no te vas a despertar jamás", nos dice otra ucraniana escondida en un búnker en Kiev desde hace ocho días.

Ella misma nos graba el desabastecimiento en su barrio, "ahora tenemos problemas con productos de alimentación más simples, leche, huevos, pan, verduras, las colas en las tiendas son enorme, a veces hay que esperar dos o tres horas para comprar algo. La inseguridad me mata, no sé si mañana tendré casa, no sé si mañana tendré techo, no sé si mañana habrá pan en la tienda, no sé si mi hija podrá ir a la escuela". Congoja, miedo, pánico al futuro.