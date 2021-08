Última hora del coronavirus: El informe de la Inteligencia de EEUU no aporta datos concluyente sobre el origen del covid

Este miércoles 25 de agosto de 2021 el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recibido un informe clasificado de la Inteligencia estadounidense no concluyente sobre el origen de la COVID-19, ya que no determina si el virus saltó de un animal a un humano o salió de un laboratorio en China. Así lo han confirmado dos funcionarios familiarizados con el asunto al medio estadounidense 'The Washington Post', al que han indicado que la Inteligencia busca desclasificar partes del informe para divulgarlos públicamente.

Sanidad ha notificado 10.072 nuevos casos y 190 muertes por covid, mientras la incidencia ya roza los 300 tras bajar hasta 305 casos por 100.000 habitantes en el acumulado a 14 días.