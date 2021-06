Dichas palabras fueron emotivas para los revolucionarios y muy aplaudidas por muchas otras personas que no necesariamente eran comunistas leninistas. Sin embargo, la UNESCO no recordó la otra 'frase célebre' de Guevara en otra alocución durante esa misma Asamblea General de 1964, cuando el 'Che' a dmitió que habían cometido asesinatos .

La red no tardó en llenarse de críticas a la Unesco por ensalzar al 'Che'. "Un asesino como el Che que mandaba fusilar en la Cabaña a sus adversarios políticos ensalzado por la Unesco", lamentaba la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio. "La UNESCO celebra al asesino del Che Guevara y lo ensalza con un discurso en el que anunció que claro que fusilaban y que seguirían fusilando lo que creyeran necesario. La UNESCO es UNASCO, una maldita y despreciable cloaca totalitaria", clamaba el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch.

"La ONU está podrida. Que la UNESCO , su Organismo para la Ciencia y la Cultura, le rinda un homenaje al Che Guevara, asesino a sangre fría y genocida confeso, no me permite pensar otra cosa", "Atención UNESCO……… estén pendientes que el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, nació Adolf Hitler para que lo recuerden..." o "El ideólogo de los campos de concentración para homosexuales en Cuba, ideólogo de los fusilamientos a opositores. ¡Exaltar a un asesino como este un organismo como UNESCO es una VERGUENZA!", fueron otros de los mensajes que se sucedieron al tuit de la UNESCO.