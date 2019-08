Una mujer sufre un daño permanente en el sistema nervioso por llevar un coletero en la muñeca

Tal y como ha explicado Lisa, este hábito le ha causado problemas de circulación, inflamación y daño en el nervio principal de la mano. Cuando no le duele, la muñeca se le adormece. “Ahora soy más consciente de que no puedo hacerlo”, ha asegurado, para continuar: “No lo hagas, simplemente no lo hagas, aunque no te cause dolor en ese momento, es una forma fácil y proactiva de ahorrarte dolor más adelante”.