Viral el vídeo que muestra los entresijos de una bolera a vista de dron

En Minneapolis , en el estado estadounidense de Minnesota, hace días que se comenta un vídeo elaborado por la productora Sky Candy Studios en el que, valiéndose de un dron , se muestra la emblemática bolera Bryant Lake como nunca antes había sido vista. El clip , que no ha tardado en traspasar fronteras , hace un vuelo rasante desde el exterior del establecimiento hasta sus rincones más inhóspitos enseñando todo lo que se esconde detrás de lo que la mayoría de las personas podemos ver.

En una sola toma

El director del vídeo, Anthony Jaska, asegura que la producción se hizo sin efectos especiales y en una sola toma. La producción no fue sencilla, comenta Jaska "requirió tiempo y esfuerzo pero el resultado vale la pena". En efecto, el hecho de que el vídeo se grabara en una sola toma, no quiere decir que su producción no llevara mucho más tiempo.