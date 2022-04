La violación, un "arma de guerra": Elena, "sin ganas de vivir" tras ser agredida sexualmente por soldados de Rusia

“No entendía de qué hablaban, pero me di cuenta que uno de los vecinos me señalaba con el dedo diciendo ‘es una banderovka’” , en referencia a los nostálgicos del dirigente ultranacionalista ucraniano Stepan Bandera, que colaboró con la Alemania nazi contra la Unión Soviética. “Es por gente como ella por lo que estalló esta guerra. Es la mujer de un militar’” , dijo el hombre que la señaló, según Elena.

“Vi que me observaban, salí rápidamente de la tienda. Apenas llegué a casa cuando los dos soldados rusos entraron por la puerta detrás de mí. No tuve tiempo de tomar el teléfono para pedir ayuda ni de hacer nada”, afirma.

“Sin una palabra me empujaron sobre la cama, me colocaron una ametralladora encima y me desvistieron. Casi no hablaban, además de tratarme a veces de ‘banderovka’ o decirse entre ellos ‘es tu turno’. Luego, hacia las cuatro, partieron porque era su turno de guardia”, explica Elena desde Zaporiyia, donde espera un autobús para poder reencontrarse con sus hijos.