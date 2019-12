Violan a una joven durante media hora en un pasillo de su escuela y nadie escucha sus gritos

La menor afirma que, justo cuando se disponía a abandonar el centro para irse a almorzar, se le acercó un joven que no conocía. Empezaron a hablar e, inmediatamente, se puso muy violento. "Me arrojó al suelo. Entonces me quitó los pantalones y comenzó a tocarme. Luego me dio la vuelta y básicamente me violó", ha declarado la joven.