Según testigos del rodaje, Baldwin quedó atónito después de disparar y preguntó: "¿Por qué me entregaron un arma caliente?". Según Deadline, fuentes de producción indicaron que no sabían qué tipo de munición se utilizaba. El departamento de accesorios que trabaja en la cinta estaba dotado de personal local de Nuevo México, no con profesionales de Hollywood.

Tristano agrega que trabajó con Baldwin en la película 'Thick as Thieves', en 1998, y que es alguien "muy seguro" y "un profesional total". "Me sorprendió saber que era él", añadió. El Departamento del Sheriff de Sante Fe manifestó que continuará entrevistando a "testigos". Baldwin fue llevado para ser interrogado por los agentes después del tiroteo fatal, pero no fue arrestado y no ha sido acusado.