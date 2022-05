Richard Dearlove, exjefe de la inteligencia de Reino Unido (M16), ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin , gravemente enfermo , dejará el poder en 2023. “Se irá en 2023 , pero probablemente al sanatorio, del que no saldrá como líder de Rusia”.

“Ante los persistentes rumores de que el hombre más fuerte de Rusia está gravemente enfermo, un método para hacer avanzar las cosas sin necesidad de un golpe de Estado violento sería internarlo en un hospital para enfermos crónicos”, ha dicho Richard Dearlove, ex jefe del servicio de inteligencia británico, el M16. “Creo que se irá en 2023, pero probablemente al sanatorio, del que no saldrá como líder de Rusia”, ha vaticinado en su podcast One Decision.