El último consejo de seguridad del Kremlin ha vivido este miércoles un momento llamativo protagonizado por el presidente ruso, Vladimir Putin, y el jefe de su servicio de Inteligencia, Sergei Naryshkin. En pleno debate sobre único punto del día, el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk , Putin percibió la falta de conformidad de Naryshkin con su actuación y no dudó en ponerle en un aprieto .

"En el peor de los casos, tenemos que tomar la decisión de que estamos discutiendo", trató de argumentar Naryshkin. El mandatario no dudó en cuestionar esta postura. "¿En el peor de los casos? ¿Qué quiere decir? ¿Tenemos que empezar negociaciones o reconocer su soberanía?", preguntó.

Naryshkin comenzó a titubear y a mostrar su nerviosismo. " ¿Reconocerás o reconozco? ¡Habla con claridad, Sergei! ", continuó Putin. "Doy apoyo a la propuesta de...", trató de añadir el jefe de la Inteligencia del país. "¿Sí o no?", exhortó Putin entre risas.

Sin embargo, esta afirmación aún no resultó suficiente para Putin, que replicó una vez más con un "no estamos hablando de eso. Estamos hablando de reconocer su independencia o no". "Sí, doy apoyo a la propuesta de reconocer su independencia", zanjó definitivamente Naryshkin, claudicando ante la presión del mandatario.