Vladimir Putin se compromete ante Emmanuel Macron a proteger a los civiles en la guerra de Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido este lunes una ronda de contactos con sus homólogos de Ucrania y de Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, en la que este último se ha comprometido a no ordenar ataques sobre poblaciones civiles y ha planteado de nuevo peticiones como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea. No sería la primera vez que Putin hace promesas a Macron que no cumple y los ataques a ciudades como Jarkov dejan claro que los ataques contra la población civil son un hecho. El número de menores muertos en la guerra ascienda al menos a 16.