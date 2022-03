Vladi Orlov, jugador de baloncesto ucraniano, y su comentario sobre la guerra que sorprende a la Red

Orlov, natural de Járkov, Ucrania, llegó a España con 11 años, pero toda su familia sigue residiendo en su ciudad natal, la primera que, apunta, fue atacada por el Ejército de Rusia. "Mi ciudad, Járkov, está en la zona prorrusa. No justifico lo que ha hecho Putin, no apoyo ningún tipo de violencia, pero llevamos ocho años en guerra en los que se está bombardeando esa parte del país y eso no sale en televisión. El Ejército ucraniano arrasaba con todo y no hemos visto a esos muertos en los medios. Siento mucha rabia", arrancó el jugador.