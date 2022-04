Volodímir Zelenski pide un encuentro con Vladímir Putin: "Solo él puede decidir cuándo acabará esta guerra"

"Hoy, Ucrania no tiene más remedio que sentarse a la mesa de negociaciones", ha declarado Zelenski sobre las difíciles conversaciones ministeriales de paz que comenzaron hace unas semanas. Sin embargo, el mandatario ucraniano ha insistido en que la solución reside en una cumbre con el líder del Kremlin.

El presidente ucraniano ha valorado de manera positiva la respuesta internacional a esta masacre pero ha lamentado un encontronazo particular con un "líder europeo" cuyo nombre no quiso revelar y que le pidió "pruebas específicas" de que las tropas rusas habían cometido la matanza.

"Me dijo: '"Muéstranos pruebas de que no fue un montaje'", ha manifestado Zelenski sobre lo ocurrido en Bucha. Rusia ha asegurado que sus fuerzas no cometieron allí ningún crimen de guerra y acusó por contra a Ucrania de escenificar la masacre.