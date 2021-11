Después de 19 meses de restricciones por el covid-19 , Estados Unidos reabre fronteras para los viajes no esenciales desde México y Canadá, una medida que empezará a regir desde el 8 de noviembre . Eso sí, los viajeros extranjeros que ingresen en el país por tierra o embarcación deben mostrar que están completamente inmunizados con los fármacos aprobados por la FDA o listadas para uso de emergencia por la OMS, dijo Matthew Davies, director ejecutivo de Programas de Admisibilidad y Pasajeros.

Bajo este criterio, cualquier persona que haya recibido las dosis de Moderna , Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm o Sinovac , así como la única inoculación de Janssen , podrá ingresar al país norteamericano. A finales del mes de octubre, EEUU había anunciado que recibiría a personas vacunadas con Sinopharm, ampliamente utilizada en el Perú. No obstante, descartó la Sputnik V , veto que se mantiene hasta ahora.

“A los viajeros no ciudadanos que no tengan evidencia documental de su estado de vacunación se les puede negar la entrada a Estados Unidos”, añadió el alto funcionario. Las personas menores de 18 años estarán exentas de mostrar esta certificación. Según el organismo, los viajeros que ingresen por tierra no tendrán que mostrar una prueba negativa de covid-19, aunque deben estar preparados para testificar verbalmente sobre su estado de vacunación.