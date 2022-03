Wali, el francotirador de Canadá que lucha en Ucrania se mofa de Rusia en una piscina de bolas desde Kiev

Wali, el famoso francotirador de Canadá que se ha unido al Ejército de Ucrania , se burla de las tropas de Rusia . Wali ha publicado varias fotos suyas en una piscina de bolas en sus redes sociales para desmentir las informaciones rusas que le dan por muerto. “El Kremlin me ha enterrado varias veces y cada vez inventan una nueva muerte para mí”, ha señalado.

"Los rumores de que he muerto en combate son totalmente ridículas. La verdad es que hemos tomado el terreno al enemigo además de causarle pérdidas. Lamentablemente también perdimos camaradas, muertos y heridos. Los rusos tienen miedo de una pelea cerrada. Prefieren bombardear, una y otra vez, destruir casas, como matones frustrados”, ha dicho en Facebook. “Regreso de luchar contra las fuerzas rusas en primera línea en la región de Kiev y me enteró de una campaña de desinformación rusa que dice que he sido asesinado”, ha señalado.