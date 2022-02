Whoopi Goldberg pide perdón tras defender que el Holocausto “no fue una cuestión de raza”

Sin embargo, Goldberg no cedía y, frente a las voces que le hacían ver que los nazis consideraban a los judíos una raza diferente, –una raza inferior–, continuaba, preguntando: ¿Pero estos son dos grupos de personas blancas , no?

En su opinión, “ el Holocausto no fue una cuestión de raza . Se trata de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. De eso se trata”, recalcó.

Por eso, como recogen medios como Daily Mail , Goldberg llegó a señalar a las otras tertulianas que no estaban viendo la clave del asunto: “En el minuto en que lo tratas como una cuestión de raza, lo ves así. Hablemos de ello por lo que es: es sobre cómo las personas se tratan unas a otras. Es un problema. No importa si eres negro o blanco, porque negros, blancos, judíos, italianos… todos se odian unos a otros”, remató.

Todas estas críticas, a las que también se sumaron el Museo del Holocausto de Estados Unidos o el Auschwitz Memorial, rápidamente han encontrado, no obstante, una respuesta de la actriz, que se ha apresurado a disculparse asegurando que no se expresó correctamente y que su intención no era ni mucho menos la de causar más dolor al “pueblo judío de todo el mundo”, al que, ha recalcado todo su apoyo.