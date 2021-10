Encuentran a un perro moribundo en la cocina de un piso de Inglaterra: le abandonaron y murió de hambre

La inspectora Jilly Dickinson pensó en un primer momento que Wilf estaba muerto al verlo tirado en el suelo de la cocina del domicilio. Después de ver que comenzó a respirar , el animal fue trasladado a un centro veterinario , según destacó la dirigente en la audiencia. "Wilf estaba en muy malas condiciones y era el perro vivo más delgado que he visto en mi carrera", precisó.

Después de apenas moverse mientras le llevaban al veterinario, Wilf no pudo levantarse ni sentarse durante los intentos de los veterinarios para mejorarlo . El perro incluso gritó de dolor durante el seguimiento y el tratamiento, donde le ofrecieron comida. Se le dio una puntuación de salud de uno sobre nueve después de los meses de negligencia , según los informes.

La inspectora Jilly Dickinson dijo al tribunal que Wilf no había podido caminar desde septiembre, unos seis meses antes de que las autoridades se involucraran. La pareja no hizo ningún esfuerzo por conseguirle ayuda. Los magistrados, por el momento, decidieron que la pareja no puede tener nunca más un animal.