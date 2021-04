¿Quién es Xiye Bastida?

Xiye se unió al movimiento 'Fridays for Future', encabezado por la activista Greta Thunberg, con la que muchas personas no dudan ya en comparar. Pero Xiye quiere hacer hincapié en los distintos puntos en los que se centran ambas jóvenes activistas. Llegó a escribir un artículo bajo el título 'Mi nombre no es Greta Thunberg' para que terminasen las comparaciones y se acepte la diversidad de las voces de las activistas.