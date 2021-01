Zara Holland, ex Miss Reino Unido, se enfrenta a la cárcel por violar la orden anticovid en Barbados

Zara Holland, una ex Miss Reino Unido y participante del programa de tele realidad "Love Island", se enfrentará el miércoles a la acusación de posibles cargos tras ser detenida por violar las órdenes ejecutivas y sanitarias contra la covid-19 en Barbados. Con su país en niveles de récord de contagios y aumentando sin parar el número de muertes, la estrella televisiva estaba lejos de ojo del huracán hasta ahora, cuando puede pagar caro no respetar la cuarentena, porque cogió el virus en Barbados.

Sin embargo, al día siguiente -29 de diciembre- cuando la Unidad de Vigilancia de la Covid-19 de Barbados acudió a la hospedería, descubrió que Holland y Love habían abandonado la propiedad sin permiso. Holland y Love, quien posteriormente también dio positivo a la prueba del coronavirus, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Grantley Adams, en Barbados, intentando salir del país. Varios días más tarde, específicamente el pasado sábado, Holland acudió a la estación de Policía de Hastings/Worthing acompañada de un representante legal. Allí, las fuerzas de seguridad le entregaron una citación al tribunal por violar las directrices oficiales y sanitarias por la pandemia. Se enfrenta a una multa de cerca de 20.000 euros y un año de cárcel. Y no es una broma, un turista fue condenado a pasar seis meses en la cárcel por ir a comprar una fanta y bocadillos. "Tengo que enviarte un mensaje a ti y a todas las demás personas de que esto no se puede tolerar. Hemos ganado demasiado, así que tienes que estar seis meses. Salir de la cuarentena nadie, esto no se puede permitir", dijo en esa ocasión el magistrado que le juzgó.