La definitiva votación de investidura: Dos síes darán a Sánchez la presidencia del Gobierno

Para asegurarse de que no hay sustos de última hora, el PSOE ha pedido a todos sus diputados que estuvieran en Madrid desde un día antes . Nadie puede faltar a la sesión de hoy.

El PSOE denuncia graves presiones a sus diputados pero los parlamentarios socialistas no son los únicos en el punto de mira. El diputado de Teruel Existe, Tomas Guitarte, votará sí a la investidura y por ello está siendo intimidado. Quien no siente intimidación es el partido de Miguel Ángel Revilla, que ha virado del si al no tras el acuerdo con ERC.