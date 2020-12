Declaración de la renta si te ha tocado algún premio de lotería importante

¿Cómo debo tributar por un premio de la lotería?

Esto no solo sucede con la lotería de Navidad ya que todos los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las comunidades autónomas, así como de los sorteos organizados por Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la ONCE, se gravan de la misma manera.

¿Y si el premio es compartido?

¿Y cuándo hay que pagar impuestos?

¿Dónde debemos reflejar en la Declaración de la Renta nuestro premio?

Si la persona agraciada no es residente en territorio español, la tributación es la misma, pero en este caso no será mediante la vía de la retención, sino que en este caso se deberá cubrir un impreso que se facilitará en la administración. No debe declararse nunca en el impuesto sobre la renta, pero sí en el Impuesto sobre el Patrimonio. Así que, si no resides en territorio español y has percibido un premio el 22 de diciembre, el 31 de diciembre que es la fecha límite del Impuesto de Patrimonio, ese boleto sí deberá declararse.