Una vecina de Valladolid devuelve un sobre con 200 euros y le toca la lotería de El Niño

"Me han devuelto con creces esos 200 euros", ha dicho Laura Reinoso, agraciada con el segundo premio de la lotería de El Niño . El pasado 31 de diciembre se encontró con un sobre con dinero . Lejos de quedárselo, se lo devolvió a su sueño.

Días después, los reyes magos le han traído 75.000 euros de El Niño . "No quiero jubilarme con 67 años para morirme", ha dicho esta vecina de Cigales, que trabaja en el bar de su familia. "Me quiero jubilar a los 53, tengo una casa en venta y junto a este dinero podré hacerlo y vivir bien".

Fue precisamente trabajando cuando Laura se enteró de que le había tocado la lotería, concretamente el segundo premio que ha caído en el número 3436. "Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado, me he puesto como una loca", ha comentado.