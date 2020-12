Millonario por la Lotería de Navidad tras tres años sin trabajo para cuidar de su mujer enferma

En todo ese tiempo no pudo trabajar porque se ocupaba de su mujer, a la que le diagnosticaron esclerosis sistémica hace tres años.

Hasta ahora, la pareja sobrevivía con el sueldo de los abuelos y les preocupaba qué pasaría cuando ellos no estuvieran.

Punta Umbría, de celebración por el Gordo de Navidad

“Desde ayer lo estamos celebrando. Cuando me enteré me puse a llorar en la administración, no daba crédito”, explica a Informativos Telecinco.