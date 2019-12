No existen números feos en la Lotería de Navidad: todos tienen las mismas probabilidades de ser El Gordo

La probabilidad de que nos toque El Gordo es bajísima. Aún así, el Sorteo de Navidad es el que más participación registra. En todo caso, la suerte no está en los números. Al contrario de lo que puede pensar mucha gente, no existen cifras feas y todos, los 100.000 que entran en el bombo , tienen las mismas probabilidades de tocar. Así lo reconocen el profesor de Matemática Aplicada en la Universidad CEU San Pablo, Miguel Córdoba

El sorteo extraordinario que se celebra cada año en estas fechas es el que menos probabilidad tiene de tocar (un 5% de probabilidades de lograr algún premio o la pedrea), pero en el que más gente participa. Esto es, según Córdoba, porque jugar en Navidad es "un hecho sociológico y no racional".

"Si te ofrecen una papeleta, aunque sepas que lo más normal es que no te toque nada, si no la aceptas eres algo así como un ser insocial", indica, para señalar que, en esta época, pasa lo mismo, por ejemplo, con los turrones, que se compran por tradición aunque no se coman y "se queden rancios en el mes de marzo".