Acerca de la resolución de la CNMC sobre el expediente en materia publicitaria

No sorprende esta resolución a la vista de la animadversión mostrada públicamente de forma reiterada por el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. Ya en el año 2015, el Presidente de la CNMC comenzó a realizar sus primeras declaraciones a este respecto, dejando de lado la discreción y objetividad que deben regir las intervenciones públicas del máximo representante de una institución como ésta, afirmando que “debería haber al menos cuatro grandes actores para asegurar la competencia”, y sentenciando que “a nosotros los duopolios nos ponen extremadamente nerviosos, por no hablar ya de los monopolios. Sólo cuando tenemos cuatro, estamos más tranquilos”, aseguró en un foro de comunicación organizado por el CAC. Quizá no recordaba el señor Marín Quemada que eran precisamente cuatro los principales operadores cuando, en 2009, se promulgó la Ley General de la Comunicación Audiovisual que, entre otras importantes novedades, vino a autorizar las concentraciones entre operadores de televisión con el objetivo de resolver la inviabilidad económica de los dos últimos actores llegados al mercado (Cuatro y LaSexta). Son los mercados los que de forma autónoma autorregulan su propia dimensión, por más que se empeñen los poderes públicos en establecerla artificiosamente, y buena prueba de ello es la composición del mercado televisivo en los países de nuestro entorno.