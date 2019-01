La monogamia se consigue mediante una fórmula genética

El resultado del estudio, que refleja más de 400 años de comportamientos reproductivos, indica que las actitudes no monógamas se convierten en monógamas con el paso del tiempo. Para dar con la clave, los investigadores avaluaron los cerebros de animales machos de diez especies diferentes, agrupados en cinco pares relacionados, que incluyen cada vez una especie monógama y no monógama. Entre los datos obtenidos, identificaron 24 genes candidatos asociados con sistemas de apareamiento monógamos en especies vertebradas.

La similitud en genes neuronales hace que los animales tengan este código genético perfectamente delimitado. No así en el caso de las personas, que no se sabe con exactitud si nuestro comportamiento sexual y de pareja guardan alguna relación con el mismo. Hans Hofmann, el investigador principal del análisis deja en manos de posteriores investigaciones averiguar si es contiene un carácter universal o no.