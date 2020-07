Los muertos atropellados en El Álamo eran una pareja de invitados a la pedida

Los investigadores continúan con las pesquisas y por el momento no hay detenidos ni identificados, informan fuentes del instituto armado. La Guardia Civil ha intensificado la vigilancia en El Álamo y alrededores para localizar al conductor del vehículo que provocó el atropello y para que no haya altercados, mientras los investigadores trabajan con los patriarcas de los respectivos clanes para que calmen los ánimos y no haya venganzas.