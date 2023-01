Jueces de paz, más de 150 años de historia en peligro de extinción

Los jueces de paz no tienen la carrera judicial, ni necesitan conocimientos especializados en derecho. Ni falta que les hace. El requisito básico es ser una persona conciliadora, buena, una figura de paz en sus pueblos. Además, no tienen antecedentes ni están afiliados a partidos ni sindicatos. Los elige su ayuntamiento por mayoría absoluta y sus mandatos son por 4 años. Pero el consenso a su alrededor es tan grande que suelen repetir mandato una y otra vez. Así lleva don José María García Carrasco 20 años en su puesto del juzgado de Boadilla del Monte en Madrid. Lo han votado PSOE, PP, Ciudadanos y VOX, por unanimidad. "Caigo bien a todos", sonríe... "Y soy igual de conocido que el alcalde, porque al que no le he inscrito el nacimiento, lo he casado". Nos recibe una mañana en la que tiene cinco bodas que oficiar. Y nos deja completamente sorprendidos al contarnos que su juzgado no tiene ni un solo caso de retraso: todo lo llevan al día. Partidas de nacimiento, libros de familia, defunciones, bodas, conciliaciones... Una marca imbatible en un país con una justicia que amasa años de retraso en cientos de miles de procedimientos. El lo tiene claro: la justicia de paz funciona y no sólo está en contra de su desaparición. Brinda además su esfuerzo para ampliar sus atribuciones y descargar a los juzgados de primera instancia.