Ayuso, en contra de que el 8M vuelva a ser "el Día de la Mujer Contagiada"

"No hemos puesto nunca el rango de 500 personas como un criterio, se aplican muchos más criterios no solo son las 500 personas, sino por donde discurren esas manifestaciones, exactamente el tiempo que va a tener de exposición, y fruto de lo que vimos el año pasado el criterio de Salud Pública va e contra de la celebración de esas manifestaciones" , ha explicado el consejero.

Ayuso critica a los que quieren revivir lo sucedido el 8M pasado: "Se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada"

Por otro lado, ha señalado, igual que ha dicho "siempre", que respeta a quien quiere manifestarse pero que con ella "no cuenten". "No pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia porque eso no es una manifestación", ha declarado.