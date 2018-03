Carmena pide a Interior una solución para los que llevan años en España y se ven abocados a la 'manta'

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha pedido al Ministerio del Interior la búsqueda de una solución para las personas que llevan años en España sin papeles y se ven abocados a una actividades ilegal como la de la 'manta'.

"Vivimos en una sociedad sensible, solidaria, que no puede aceptar esta situación. Llevan años en España y no pueden trabajar. Me dirijo con todo mi calor al Ministerio del Interior para buscar una solución", ha manifestado.