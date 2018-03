Ciudadanos rechaza que los funcionarios tengan distinto sueldo según la comunidad y aboga por corregirlo en el futuro

Villegas urge a Rajoy a reanudar ya las negociaciones para poder aprobar los Presupuestos de 2018

"No tiene ningún sentido que haya diferencias salariales entre la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas. Si no hay diferencias en cuanto a trabajo y productividad, tampoco tendría que haber diferencias en cuanto a salario", ha declarado en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva permanente de Cs.

Respecto a Barreiro, Villegas ha dicho que no basta con que la Fiscalía haya pedido archivar la causa contra ella y que Ciudadanos seguirá pidiendo su dimisión mientras el Tribunal Supremo no dicte auto de sobreseimiento.

El secretario general de Cs ha criticado que el Gobierno, que aprobará el proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros el próximo 27 de marzo, aún "no haya movido ficha" para garantizarse los apoyos necesarios para poder aprobarlos en el Congreso.

"Otra semana más, no hay novedades", ha dicho, agregando que su partido todavía no ha tenido ninguna reunión con el Ejecutivo. "Urgimos a Rajoy a que cumpla su palabra y desbloquee la situación", porque estar en el mes de marzo y "no tener los Presupuestos encima de la mesa puede empezar a ser un problema para este país", ha advertido.