La Crida per la Llibertat anuncia acciones en Cataluña para señalar "todos los espacios de ocupación"

El miembro de la Crida per la Llibertat y exdirigente de ERC, Àngel Colom, ha anunciado este domingo que la organización heredera de la Crida llevará a cabo acciones no violentas que consistirán en silencios de 15 minutos para señalar "todos los espacios de ocupación" a partir de la próxima semana y hasta que los presos independentistas sean liberados.

"Haremos silencio siendo como una estatua, y de donde estemos no nos moverán", ha explicado Colom en el Ateneu Barcelonès durante el acto de presentación de la Crida per la Llibertat, la organización heredera de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, que se fundó en 1981 y estuvo activa hasta 1993.

"Quizás no acabamos de entender que el pacifismo no es lo mismo que la no violencia", ha dicho Colom, quien se ha mostrado satisfecho que los ejemplos de pacifismo que ha dejado la que ha llamado 'revolución de las sonrisas', en alusión a las manifestaciones de las últimas diadas del 11 de septiembre, a la vez que ha insistido en que las acciones de la Crida per la Llibertat serán estrictamente no violentas.