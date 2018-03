Defensor del Pueblo tilda de "fracaso" las medidas judiciales sobre cláusulas suelo al no descongestionar los tribunales

Expone que, pese a que el Real Decreto buscaba la solución extrajudicial, las demandas judiciales superaron las 156.000 en 2017

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha calificado este lunes de "fracaso" el Real Decreto Ley 1/2017 sobre medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo, porque no ha conseguido su propósito de evitar una sobrecarga de trabajo en los tribunales.

Así se desprende del Informe Anual del Defensor del Pueblo relativo al año 2017 que expone que, si bien esta medida se dictó con el propósito de reducir la previsible litigiosidad derivada de la anulación de las cláusulas en las hipotecas, el resultado no ha sido el esperado y el número de demandas judiciales superaba en diciembre de 2017 las 156.000.

Al respecto el Defensor del Pueblo expone que si este mecanismo es presupuesto necesario para reducir la litigiosidad y, consecuentemente, las dilaciones indebidas, es "evidente" que el Real Decreto de 20 de enero de 2017 "no ha conseguido el resultado que cabía esperar".

Las dilaciones conocidas por el Defensor del Pueblo denotan que, muchas veces, no se ha conseguido la justicia rápida que los ciudadanos demandan, según el informe que recoge una serie de "casos reales" a modo de ejemplo de estos retrasos judiciales.

Así, denuncian que no puede solicitarse una subasta judicial en febrero de 2016 y que no se haya celebrado en mayo de 2017 o que no puede dictarse una sentencia en octubre de 2017 y que el lanzamiento derivado de su ejecución se programe para septiembre del año siguiente. También recogen otros casos que denotan el retraso entre la presentación de demanda y señalamiento de vista o el inicio de una causa penal y la sentencia.