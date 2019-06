El Govern alegó que Cataluña fue ocupada militarmente en 1714 para pedir dinero a China

"Presentación de Cataluña como Estado"

Varias opciones ante la separación

Para ello, presentarían dos vías: la primera a través de un referéndum , que no "podrá ser evitado" por el Gobierno español, pese a su oposición, según informaba el documento; o la segunda con la decisión del Parlament de hacer una " separación unilateral" , por lo que el Govern actuaría "como si Cataluña no fuese parte de España".

En el caso de que se optase por la segunda opción, la Generalitat explicaría a las autoridades chinas que el Gobierno español tendría la opción de actuar como si Cataluña siguiese permaneciendo al Estado y por tanto "no se boicotearían las infraestructuras, no se interrumpirían los movimientos fronterizos", se continuarían "pagando las pensiones y las transferencias de la Seguridad Social" y "no se recurriría a la violencia", señala el informe.