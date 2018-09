Sánchez cede a la presión y publicará su tesis para acabar con la polémica

Las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente FALSAS. Emprenderé acciones legales, en defensa de mi honor y dignidad, si no se rectifica lo publicado.

La intención de Pablo es no dar ni media excusa a Casado, que vivirá más presión a partir de ahora por su máster y acabar con el espectáculo de periodistas teniendo que ir a hacer cola para verlo o publicar trozos con fotos robadas. Podemos, no obstante, critica a Rivera al considerar que sus deseos de aclarar la tesis de Sánchez, nunca se ha visto en Ciudadanos respecto a Casado, "al que solo quieren cubrir las espaldas", ni cuando M. Rajoy aparecía en los papeles de Bárcenas. Desde la formación morada se dispara contra Casado del que ponen en duda que tenga el trabajo. "Pablo Casado, acusado por la jueza de prevaricación y cohecho impropio, debería enseñar su TFM y dejar de insultar la inteligencia de los españoles", sentencian desde Podemos, que descartan un plagio porque uno no se puede copiar a sí mismo.