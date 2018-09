Nueva rectificación del Gobierno: sí se venderán las bombas a Arabia Saudí

Josep Borrell, Ministro de Exteriores, ha confirmado este jueves que finalmente el contrato de de venta de 400 bombas a Arabia Saudí se llevará a cabo porque "no han encontrado ninguna razón" para no hacerlo. Esta noticia llega solo tres días después de que la titular de Defensa declarara que el contrato estaba en fase "de estudio". Asimismo, Borrell ha asegurado en una entrevista que la exportación de armas al país de Oriente Medio no provocará "efectos colaterales" en los conflictos bélicos en Yemen.