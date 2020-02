El PP no suelta la presa y continúa con su acoso al ministro Ábalos por el caso 'Delcygate'

Ambos juzgados están a la espera de recibir la documentación y fuentes jurídicas no descartan que el asunto acabe acumulándose en un único órgano judicial. En todo caso, ninguna de las acciones judiciales relacionadas con la actuación de Ábalos han comenzado a investigarse, al estar pendientes de admisión a trámite.

El asunto se encuentra más avanzado en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde a pesar del éxito de la maniobra instada ayer por el PP el que lleva la delantera es el Partido Laócrata, que presentó una denuncia el pasado día 10 de febrero . En dicha querella los laócratas ya planteaba, no sólo que se evitara el borrado de las cintas de Barajas, si no su incautación y custodia judicial , "para evitar que se pierdan o sean manipuladas", según ha explicado hoy el principal del partido, Sergio Cebolla, durante una comparecencia ante periodistas.

El ministro de Justicia, "extrañado"

"Tenemos un Estado en el que cualquier ciudadano puede poner una denuncia y que esa denuncia sea observada. No conozco estas actuaciones, sólo he visto titulares de prensa. Lo que hay que esperar es que la justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos. Es verdad que 'a priori' suena un poco extraño la actuación, pero respeto absoluto, sería un mal juez si me pronunciara", ha dicho el ministro.