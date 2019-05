Puigdemont no vota en las europeas: "Mucha gente ha votado por nosotros"

El cabeza de lista de JxCat a las elecciones europeas, Carles Puigdemont, ha dicho este domingo desde Bruselas que no ha votado y, al ser preguntado si había intentado tramitarlo, ha asegurado que "mucha gente ha votado por nosotros". "Y lo hemos conseguido porque mucha gente que sabía de nuestra imposibilidad de votar se ha ofrecido", ha añadido. El expresidente catalán no podía ejercer su derecho a voto en estos comicios al no estar dado de alta en el censo de españoles en el exterior.