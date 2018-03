Puigdemont rechaza que la unidad del Estado sea sagrada y critica que sea un "tabú" discutirla

Defiende que una República catalana también debería ser "mutable y revisable"

"No hay una unidad sagrada. No hay una idea religiosa de la unidad de la patria, como nos dicen a los independentistas catalanes. La unidad es una cosa sobre la cual no se puede hablar, es como un tabú y te puede llevar a la prisión si discutes esta idea. Y esto es peligroso", ha alertado.