Puigdemont asegura que "no suspendería la declaración de independencia" si se repitiese el proceso

El expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado que actuaría de manera "diferente" si se repitiese el proceso independentista y "no suspendería la proclamación de independencia" porque dice que el Gobierno le tendió una "trampa".

A su juicio, optó por "dar la oportunidad de dialogar". "Desafortunadamente, fue una trampa porque no hubo una reacción positiva del Gobierno", asegura, al tiempo que añade que "si se hiciera nuevamente (el proceso), no suspendería la proclamación de la independencia".

Puigdemont también ha hablado sobre su futuro fuera de España. "Si el Estado español no comprende que debemos empezar a hablar y hacer política, si continúa la represión, la persecución criminal, tendré que quedarme en el exilio durante mucho tiempo", ha expresado el expresident, que no obstante, apunta que no es su "deseo".