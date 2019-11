Sánchez se juega hoy su investidura en la reunión entre Lastra y Rufián

Jornada clave para la investidura de Pedro Sánchez . Hoy hay reunión entre el PSOE y Esquerra en el Congreso. La abstención de la formación republicana es clave para la formación de Gobierno pero, de momento, las posiciones no están cerca. El PSOE mantiene sus líneas rojas y Esquerra no se plantea un acuerdo sin una mesa de negociación .

Sin embargo, para el PP no habrá nada peor. La popular Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que “vamos encaminados si no se remedia a un gobierno de sedición”.

Pero tanto en el PSOE como en el Ejecutivo insisten: El diálogo con los independentistas solo puede estar enmarcado dentro de la legalidad . La vicepresidenta, Carmen Calvo , repite: “Nosotros hablamos dentro de la Constitución. Nuestras líneas que no traspasamos las conoce todo el mundo entre las que está el derecho de autodeterminación que no existe en nuestra legalidad”.

Donde no hay consenso es dentro del independentismo. No se ponen de acuerdo en cómo debe ser el diálogo. Mientras Junts per Cat pide su espacio, desde Esquerra no se plantea un acuerdo sin una mesa de negociación.