Torrent replica a Arrimadas que no hay presidente por las "injerencias ilegítimas del Estado"

Rechaza comparecer ante el pleno para dar explicaciones como le ha solicitado Cs

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha replicado este lunes a la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, que la culpa de que no haya presidente en Catalunya no es suya, sino de las "injerencias ilegítimas del Estado" contra los dos candidatos que ha propuesto: Carles Puigdemont y Jordi Sànchez (JxCat).

Torrent responde que no tiene previsto comparecer en el hemiciclo, primero por no considerarse responsable de que no haya presidente, y segundo porque el Parlament no tiene previsto "el mecanismo" por el cual un presidente de la Cámara deba dar explicaciones ante el plenario.